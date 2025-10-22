Artisans d’art et créateurs Place Boston Le Croisic

Artisans d’art et créateurs

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

L’association Art & Animations vous donne rendez-vous pour une semaine dédiée à la créativité, au savoir-faire et à l’inspiration !

Venez découvrir des pièces uniques, échanger avec des talents passionnés et plonger dans l’univers fascinant des métiers d’art.

Que vous soyez amateur d’art, curieux ou professionnel, cet événement est fait pour vous !

Entrée libre. .

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire artetanimation44@gmail.com

