Artisans du luxe dans le faubourg saint-martin au XVIIIe siècle Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris mardi 25 novembre 2025.

L’urbanisation du faubourg Saint-Martin, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe

siècle, s’accompagne de l’installation d’artisans prestigieux qui

vont marquer les débuts du « luxe à la française ». Les créations

étonnantes et raffinées des frères Martin, de Pierre Gouthière, de Christof

Dihl ou de la Veuve Pallouis en feront les fournisseurs attitrés de la Cour

et des nouvelles classes émergentes. Elles amorceront l’essor artisanal de ce

faubourg qui se spécialisera, dans le courant du siècle suivant, dans la

fabrication et la diffusion de « l’article de Paris », qui cherchera à

mettre le luxe à portée de tous.

Successivement

directeur des actions patrimoniales du Centre national de la cinématographie,

puis de La Fémis, et enfin de la Fondation des Artistes, Gérard Alaux

vit dans le 10e depuis 1998. Membre d’Histoire et Vies du 10e,

il a notamment entrepris des recherches sur son quartier du « village

Saint-Martin » entre la mairie d’arrondissement et la place de la

République, en particulier sur son développement et son urbanisation à partir

du début du XVIIIe siècle.

Une deuxième conférence, proposée par Histoire et patrimoine du 12e sera donnée lors de cette soirée.

Dans le cadre des Mardis de l'Histoire organisés par la Ville de Paris, consacrés en 2025 à la « Fabrique parisienne, industries, artisanat et métiers d'art », Histoire et Vies du 10ᵉ propose une conférence de Gérard Alaux : « Artisans du luxe dans le faubourg Saint-Martin au XVIIIe siècle ».

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris