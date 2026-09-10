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Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte de la métallurgie à la Protohistoire par l’association Chalcophore, Site archéologique de Cucuruzzu, Levie

dimanche 20 septembre 2026 · Site archéologique de Cucuruzzu · Levie

Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte de la métallurgie à la Protohistoire par l’association Chalcophore, Site archéologique de Cucuruzzu, Levie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site archéologique de Cucuruzzu
Adresse
Casteddu de Cucuruzzu, 20170 Levie, France
Ville
20170 Levie
Département
Corse-du-Sud

Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte de la métallurgie à la Protohistoire par l’association Chalcophore Dimanche 20 septembre, 11h00 Site archéologique de Cucuruzzu Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez au cœur des savoir-faire des artisans de la Protohistoire et découvrez les techniques qui ont marqué l’Âge des Métaux : le travail du bronze ainsi que celui des pierres tendres utilisées pour la fabrication de moules et de salières.

Au programme :

Assistez aux différentes étapes de la fabrication d’un objet en bronze, du moulage à la coulée en passant par le polissage.
Mais aussi : ciselure sur bronze et fabrication d’un moule en pierre
puis dès 14h30 – Démonstration de coulée de bronze
– Atelier participatif
Réalisez votre propre pendentif à lunette, bracelet et/ou fibule, inspirés des découvertes archéologiques.
Par l’association Chalcophore en partenariat avec la Collectivité de Corse, direction du patrimoine, service archéologie, sites & CCE – site de Cuccuruzzu-Capula et la commune de Livia.

Site archéologique de Cucuruzzu Casteddu de Cucuruzzu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0613359467 https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-site-archeologique-de-Cucuruzzu-Capula_a12.html Village fortifié datant de l’Age du Bronze. Depuis Ajaccio suivre la T40 en direction de D268 à Sartène, continuer sur D268 en direction de Levie. Depuis Porto-Vecchio Prendre D859/T40 puis D59 en direction de Levie.
Plongez au cœur des savoir-faire des artisans de la Protohistoire et découvrez les techniques qui ont marqué l’Âge des Métaux : le travail du bronze ainsi que celui des pierres tendres utilisées pour…

©chalcophore/CdC

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