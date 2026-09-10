Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte de la métallurgie à la Protohistoire par l’association Chalcophore, Site archéologique de Cucuruzzu, Levie
dimanche 20 septembre 2026 · Site archéologique de Cucuruzzu · Levie
Informations pratiques
Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte de la métallurgie à la Protohistoire par l’association Chalcophore Dimanche 20 septembre, 11h00 Site archéologique de Cucuruzzu Corse-du-Sud
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Plongez au cœur des savoir-faire des artisans de la Protohistoire et découvrez les techniques qui ont marqué l’Âge des Métaux : le travail du bronze ainsi que celui des pierres tendres utilisées pour la fabrication de moules et de salières.
Au programme :
– Assistez aux différentes étapes de la fabrication d’un objet en bronze, du moulage à la coulée en passant par le polissage.
Mais aussi : ciselure sur bronze et fabrication d’un moule en pierre
puis dès 14h30 – Démonstration de coulée de bronze
– Atelier participatif
Réalisez votre propre pendentif à lunette, bracelet et/ou fibule, inspirés des découvertes archéologiques.
Par l’association Chalcophore en partenariat avec la Collectivité de Corse, direction du patrimoine, service archéologie, sites & CCE – site de Cuccuruzzu-Capula et la commune de Livia.
Site archéologique de Cucuruzzu Casteddu de Cucuruzzu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0613359467 https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-site-archeologique-de-Cucuruzzu-Capula_a12.html Village fortifié datant de l’Age du Bronze. Depuis Ajaccio suivre la T40 en direction de D268 à Sartène, continuer sur D268 en direction de Levie. Depuis Porto-Vecchio Prendre D859/T40 puis D59 en direction de Levie.
Plongez au cœur des savoir-faire des artisans de la Protohistoire et découvrez les techniques qui ont marqué l’Âge des Métaux : le travail du bronze ainsi que celui des pierres tendres utilisées pour…
©chalcophore/CdC
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