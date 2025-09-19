Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte des savoir-faire par l’association Chalcophore Site archéologique de Cucuruzzu Levie

Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte des savoir-faire par l’association Chalcophore 19 – 21 septembre Site archéologique de Cucuruzzu Corse-du-Sud

Entrée libre

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Présentation des savoir-faire autour du travail des roches dures, tendres, et des métaux.

Par l’association Chalcophore en partenariat avec la Collectivité de Corse, direction du patrimoine, service archéologie, sites & CCE – site de Cuccuruzzu-Capula et la commune de Livia.

En traversant une forêt méditerranéenne au coeur d'un environnement

préservé, vous découvrirez le Casteddu de Cucuruzzu, qui fait partie de

la vingtaine de casteddi connus de l’île, situés essentiellement en Corse

méridionale.

C’est en 1959 que l’archéologue Roger Grosjean, à qui l’on doit

notamment la renommée des sites de Filitosa (Sollacaro) et de Cauria

(Sartène), mentionne le site de Cucuruzzu. En 1964, l’étude sera reprise

par François de Lanfranchi, qui poursuivra et étendra ses recherches

jusque dans les années 1990.

Érigé par les hommes de l’Âge du Bronze, il a été établi

au sein d’un chaos granitique aménagé, dominant le versant nord du

plateau de Levie.

En contrebas du casteddu vers le Nord-Est, plusieurs des terrasses

aménagées et des abris ont été occupés ; il s’agit d’un village, ceinturé

par un mur de protection (non accessible). Le monument principal est

formé par la Torra (tour : probable lieu de stockage et de transformation

des denrées), qui conserve encore une partie de sa couverture.

Les vestiges recueillis lors des fouilles sont présentés au musée

de l’Alta Rocca.

Depuis Ajaccio RT 40 puis D268, depuis Porto-Vecchio D859/RT 40 puis D59, Levie, 20170, Corse

Découverte des savoir-faire : le travail des fibres végétales, des roches tendres (stéatite), de l’argile.

Collectivité de Corse