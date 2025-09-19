Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte des savoir-faire par l’association Chalcophore Site archéologique de Cucuruzzu Levie

Artisgiani di a priistoria, les artisans de la Préhistoire – Découverte des savoir-faire par l’association Chalcophore 19 – 21 septembre Site archéologique de Cucuruzzu Corse-du-Sud

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation des savoir-faire autour du travail des roches dures, tendres, et des métaux – coulées de bronze.

le samedi et le dimanche médiation autour de la métallurgie à la Préhistoire (Age du Bronze) avec :

– la fabrication de moules ;

– coulées de bronze à 15h (le samedi et le dimanche)– le nettoyage des objets en bronze (polissage).

Par l’association Chalcophore en partenariat avec la Collectivité de Corse, direction du patrimoine, service archéologie, sites & CCE – site de Cuccuruzzu-Capula et la commune de Livia.

Site archéologique de Cucuruzzu Casteddu de Cucuruzzu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0613359467 https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-site-archeologique-de-Cucuruzzu-Capula_a12.html Village fortifié datant de l’Age du Bronze. Depuis Ajaccio suivre la T40 en direction de D268 à Sartène, continuer sur D268 en direction de Levie. Depuis Porto-Vecchio Prendre D859/T40 puis D59 en direction de Levie.

