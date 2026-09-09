Arti’Show « Alberto Hôtel, Bonjour » Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes
dimanche 17 janvier 2027 · Théâtre de La Montjoie · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Monts-sur-Guesnes
Arti’Show « Alberto Hôtel, Bonjour »
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 15:00:00
fin : 2027-01-17
Date(s) :
2027-01-17
Une pièce de Vivien Lhéraux.
Bertrand, le directeur de l’Alberto Hôtel est à deux doigts de craquer et franchement, il y a de quoi ! Entre les va-et-vient du personnel qui n’est vraiment pas à la hauteur, l’arrivée de clients hauts en couleur et le cambriolage du casino tout proche de l’hôtel, la journée risque d’être compliquée… très compliquée ! Et puis il y a aussi cette histoire de sac de sport, de pince monseigneur, de vanille… La police débarque, l’enquête commence et tout s’emballe : gaffes, mensonges, situations loufoques et absurdes.
La réputée troupe de Saint-Georges-lès-Baillargeaux et de Dissay est de retour à la Montjoie pour notre plus grand plaisir ! .
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29
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English : Arti’Show « Alberto Hôtel, Bonjour »
L’événement Arti’Show « Alberto Hôtel, Bonjour » Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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