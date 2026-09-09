Informations pratiques

Monts-sur-Guesnes

Arti’Show « Alberto Hôtel, Bonjour »

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 15:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Une pièce de Vivien Lhéraux.

Bertrand, le directeur de l’Alberto Hôtel est à deux doigts de craquer et franchement, il y a de quoi ! Entre les va-et-vient du personnel qui n’est vraiment pas à la hauteur, l’arrivée de clients hauts en couleur et le cambriolage du casino tout proche de l’hôtel, la journée risque d’être compliquée… très compliquée ! Et puis il y a aussi cette histoire de sac de sport, de pince monseigneur, de vanille… La police débarque, l’enquête commence et tout s’emballe : gaffes, mensonges, situations loufoques et absurdes.

La réputée troupe de Saint-Georges-lès-Baillargeaux et de Dissay est de retour à la Montjoie pour notre plus grand plaisir ! .

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

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English : Arti’Show « Alberto Hôtel, Bonjour »

L’événement Arti’Show « Alberto Hôtel, Bonjour » Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais