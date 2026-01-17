Arti’Show Salle Polyvalente Saint-Gengoux-le-National

Arti’Show

Salle Polyvalente Rue Joly Coeur Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21 2026-02-22

La troupe Arti’show est heureuse de vous présenter son spectacles de sketchs et chansons Mais où sont …iles?

Des d’artistes part en voyage, mais que se passe-t-il lorsque dans la compagnie aérienne sont réunis une hôtesse un peu niaise et un pilote qui ne sait pas piloter ? Au travers de sketchs connus ou créés , de scènes de films cultes revisitées, et de chansons françaises de toutes générations, la troupe Arti’Show vous raconte ses vacances.

Et c’est promis, le public passera un excellent moment rempli de rires et de notes de musique.

Réservation conseillée aux membres de l’amicale du don du sang de St Gengoux le National

La recette de cette représentation sera versée a 2 associations Arc en sils et Sarah et ses rêves . .

Salle Polyvalente Rue Joly Coeur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 79 54 99

