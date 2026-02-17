Artiste en herbe pour tous : L’illusion du drapé Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artiste en herbe pour tous : L’illusion du drapé

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Avis aux artistes en famille, entre amis ou solos, un atelier artistique autour du plâtre et de la matière vous est proposé au musée. Vous découvrirez comment utiliser celui-ci pour créer une illusion de drapé sur toile, en jouant avec les plis, les volumes et les textures. En s’inspirant du travail de la matière et du tissu de l’artiste et plasticienne Elena Groud, chacun

apprendra à façonner des effets de mouvement et de relief, donnant l’impression d’un tissu figé dans le temps et prêt à être peint pour orner votre mur d’une touche graphique et originale !

Tarifs : 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte

Sur inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Artiste en herbe pour tous : L’illusion du drapé

L’événement Artiste en herbe pour tous : L’illusion du drapé Vernon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération