Artiste en herbe pour tous : L’illusion du drapé Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon dimanche 29 mars 2026.
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
2026-03-29
Avis aux artistes en famille, entre amis ou solos, un atelier artistique autour du plâtre et de la matière vous est proposé au musée. Vous découvrirez comment utiliser celui-ci pour créer une illusion de drapé sur toile, en jouant avec les plis, les volumes et les textures. En s’inspirant du travail de la matière et du tissu de l’artiste et plasticienne Elena Groud, chacun
apprendra à façonner des effets de mouvement et de relief, donnant l’impression d’un tissu figé dans le temps et prêt à être peint pour orner votre mur d’une touche graphique et originale !
Tarifs : 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte
Sur inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
