Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon dimanche 12 avril 2026.
Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Découvrez l’art du modelage en famille autour du poisson avec vos petites mains et des gestes simples, créez, partagez et donnez vie à vos poissons en argile !
Animé par Valérie Pagésy
Tarifs : 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte
Sur inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre
L’événement Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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