Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Découvrez l’art du modelage en famille autour du poisson avec vos petites mains et des gestes simples, créez, partagez et donnez vie à vos poissons en argile !

Animé par Valérie Pagésy

Tarifs : 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte

Sur inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre

L’événement Artiste en herbe pour tous : Modelage – De la mer à la terre Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération