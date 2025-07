Artiste en résidence Dany Albiach Issoudun

Artiste en résidence Dany Albiach

2 rue de la Triperie Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-20 12:00:00

2025-07-19 2025-07-26

Entré en résidence début mai pour trois mois, l’artiste Dany Albiach vous propose de découvrir la sérigraphie à travers des ateliers et de vous présenter son projet de résidence qui mêle sérigraphie sur bois et dessins au stylo bic.

L’artiste utilise des images qui proviennent aussi bien d’archives familiales anciennes que des pérégrinations actuelles. Il en résulte des compositions silencieuses où les temporalités interagissent et se dissolvent les unes dans les autres. Cette démarche propose une tension entre introspection et observation du monde, comme un moyen de se souvenir du passé tout en réagissant au présent. Dany Albiach est né en 1999. Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art-Villa Arson à Nice.

Atelier de sérigraphie Découverte de la technique et réalisations sur papier et textile pour ado et adultes (Prévoir une blouse Apporter un t-shirt uni de couleur claire).

Sur réservation au 02 54 21 01 76 (musée) .

2 rue de la Triperie Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

Artist Dany Albiach began a three-month residency at the beginning of May, during which he will offer you the opportunity to discover silk-screen printing through workshops and to present his residency project, which combines silk-screen printing on wood and bic pen drawings.

Der Künstler Dany Albiach, der Anfang Mai für drei Monate in Residenz ging, bietet Ihnen die Möglichkeit, in Workshops die Siebdrucktechnik zu entdecken und stellt Ihnen sein Residenzprojekt vor, das Siebdruck auf Holz und Zeichnungen mit Bic-Stift miteinander verbindet.

L’artista Dany Albiach ha preso una residenza di tre mesi all’inizio di maggio, offrendo la possibilità di scoprire la serigrafia attraverso laboratori e la presentazione del suo progetto di residenza, che combina serigrafia su legno e disegni a penna e inchiostro.

El artista Dany Albiach inició a principios de mayo una residencia de tres meses en la que le propone descubrir la serigrafía a través de talleres y de la presentación de su proyecto de residencia, que combina la serigrafía sobre madera y el dibujo a pluma.

