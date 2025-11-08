Artiste en résidence Emmanuel Henninger Issoudun

Artiste en résidence Emmanuel Henninger Issoudun samedi 8 novembre 2025.

Artiste en résidence Emmanuel Henninger

2 rue de la Triperie Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

La résidence d’artiste d’Issoudun accueille actuellement Emmanuel Henninger. L’artiste poursuit ses recherches sur les paysages en mutation, marqués par l’empreinte humaine et la fragilité du vivant.

Son travail interroge les tensions entre nature et exploitation, mêlant observation poétique et engagement écologique. À travers une démarche lente et immersive, souvent menée à pied, il documente les tensions environnementales en collectant des motifs témoignant de ces transformations. Il dessine au graphite ou à l’encre de Chine sur papier mais aussi sur la pierre ou le bois, autres matériaux qui lui permettent d’explorer des formes nouvelles en volume.

Emmanuel Henninger, né en 1980, vit et travaille à Mulhouse. Formé en arts visuels à l’Université de Strasbourg puis en Sciences Politiques et Sociales, il développe une pratique croisant art et réflexion sociétale. .

2 rue de la Triperie Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

English :

The Issoudun artist residency is currently hosting Emmanuel Henninger. The artist is pursuing his research into changing landscapes, marked by the human imprint and the fragility of living things.

German :

In der Künstlerresidenz in Issoudun ist derzeit Emmanuel Henninger zu Gast. Der Künstler setzt seine Recherchen über sich verändernde Landschaften fort, die von menschlichen Spuren und der Zerbrechlichkeit des Lebens geprägt sind.

Italiano :

La residenza d’artista di Issoudun ospita attualmente Emmanuel Henninger. L’artista prosegue la sua ricerca sui paesaggi in trasformazione, segnati dall’impronta umana e dalla fragilità degli esseri viventi.

Espanol :

La residencia artística de Issoudun acoge actualmente a Emmanuel Henninger. El artista prosigue su investigación sobre los paisajes cambiantes, marcados por la huella humana y la fragilidad de los seres vivos.

L’événement Artiste en résidence Emmanuel Henninger Issoudun a été mis à jour le 2025-10-19 par BERRY