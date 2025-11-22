Artiste en résidence – Maud Louvrier Clerc Maison des Autres Modes Paris
Artiste en résidence – Maud Louvrier Clerc Maison des Autres Modes Paris samedi 22 novembre 2025.
Artiste en résidence à la Maison des Autres Modes:
Maud Louvrier Clerc présente sa série de collage Points de Liaisons, réalisée à partir de boutons issus de l’ancienne manufacture textile familiale.
Vernissage le 22 novembre à partir de 18h
Et résidence de l’artiste tous les après midi du 23 novembre au 29 novembre de 14h30 à 18h.
Gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/artiste-en-residence-maud-louvrier-clerc
Plus s’informations https://www.maudlouvrierclerc.com/work/Collage/221
ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la maison des Autres Modes
Du dimanche 23 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h30 à 18h00
Le samedi 22 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T19:00:00+01:00
fin : 2025-11-29T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T18:00:00+02:00_2025-11-22T20:00:00+02:00;2025-11-24T14:30:00+02:00_2025-11-24T18:00:00+02:00;2025-11-25T14:30:00+02:00_2025-11-25T18:00:00+02:00;2025-11-26T14:30:00+02:00_2025-11-26T18:00:00+02:00;2025-11-27T14:30:00+02:00_2025-11-27T18:00:00+02:00;2025-11-28T14:30:00+02:00_2025-11-28T18:00:00+02:00;2025-11-29T14:30:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris