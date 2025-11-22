Artiste en résidence – Maud Louvrier Clerc Maison des Autres Modes Paris

Artiste en résidence à la Maison des Autres Modes:

Maud Louvrier Clerc présente sa série de collage Points de Liaisons, réalisée à partir de boutons issus de l’ancienne manufacture textile familiale.

Vernissage le 22 novembre à partir de 18h

Et résidence de l’artiste tous les après midi du 23 novembre au 29 novembre de 14h30 à 18h.

Gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/artiste-en-residence-maud-louvrier-clerc

Plus s’informations https://www.maudlouvrierclerc.com/work/Collage/221

ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la maison des Autres Modes

Du dimanche 23 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris