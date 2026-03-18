ARTISTES À SUIVRE 2026

Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-14

Comme chaque année, le festival Artistes à Suivre propose, en parallèle des expositions, une programmation artistique

riche et pluridisciplinaire.

Tout au long du festival, des artistes du spectacle vivant, poètes, musiciens, danseurs, clowns et chanteurs investiront rues, jardins et places de villages.

les 14 et 15 mai Ecole de Bugarach

de 10h à 18 h démonstration feutrage à l’aiguille sur une oeuvre en cours par l’artiste Norah Vincent-Michelin

le 15 mai Sous la halle

18h30 Performance de l’artiste Priscille Deborah avec la danseuse Pat Von Essen.

Poésie d’une conversation entre deux artistes l’une peint, l’une danse.

Naissance d’un geste d’essence d’être.

Improvisation en lien avec le public qui donne une force surprenante à cette création bicéphale.

Sous la halle

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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 6 95 08 11 56

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English :

As in previous years, the Artistes à Suivre festival offers a rich, multi-disciplinary artistic program alongside the exhibitions

multidisciplinary artistic program.

Throughout the festival, performing artists, poets, musicians, dancers, clowns and singers will take over village streets, gardens and squares.

may 14 and 15: Bugarach School

10 a.m. to 6 p.m.: needle-felting demonstration on a work in progress by artist Norah Vincent-Michelin

may 15: Sous la halle

6:30 p.m.: Performance by artist Priscille Deborah with dancer Pat Von Essen.

The poetry of a conversation between two artists: one paints, the other dances.

The birth of a gesture in the essence of being.

Improvisation with the audience, giving surprising force to this two-headed creation.

Under the hall

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Bugarach a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT