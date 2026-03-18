ARTISTES À SUIVRE 2026

Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Comme chaque année, le festival Artistes à Suivre propose, en parallèle des expositions, une programmation artistique

riche et pluridisciplinaire.

Tout au long du festival, des artistes du spectacle vivant, poètes, musiciens, danseurs, clowns et chanteurs investiront rues, jardins et places de villages.

10h-12h Venez découvrir les vautours depuis l’Observatoire des vautours

10h-18h démonstration feutrage à l’aiguille sur une oeuvre en cours par l’artiste Norah Vincent-Michelin

Ecole de Bugarach 16 route des Corbières

11h Intervention du Labo Clown avec l’artiste Norah Vincent-Michelin.

Norah Vincent-Michelin accueille les clowns dans sa galerie de portait, en silence ou en musique, les clowns revisitent avec émotion la vie de tous ces personnages.

Ecole de Bugarach

15h Rencontre du public avec l’artiste Camille Mélis présentation de son travail et visite de l’exposition.

Durée 1h30 maximum au château

17h30 Improvisation en mots Performance poétique de Jo Falieu en résonance avec le travail de Norah Vincent-Michelin à l’école.

A partir de 18h Soirée au restaurant bar les Saveurs du Terroir.

Atelier de danse et Bal Poussière

Groove Jazzy-Roots Dance

Une initiation ouverte à tous, portée par la pédagogie généreuse et dynamique de Pat von Essen

19h repas

21h Bal Poussière Jazz des Origines Cie Art Pax.

20h Intervention du Labo Clown avec l’artiste Priscille Deborah.

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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 6 95 08 11 56

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English :

As in previous years, the Artistes à Suivre festival offers a rich, multi-disciplinary artistic program alongside the exhibitions

multidisciplinary artistic program.

Throughout the festival, performing artists, poets, musicians, dancers, clowns and singers will take over village streets, gardens and squares.

10am-12pm: Discover vultures from the Vulture Observatory

10 a.m.-6 p.m.: Needle felting demonstration on a work in progress by artist Norah Vincent-Michelin

Ecole de Bugarach 16 route des Corbières

11am: Labo Clown with artist Norah Vincent-Michelin.

Norah Vincent-Michelin welcomes the clowns to her gallery of portraits. In silence or to music, the clowns revisit the lives of all these characters with emotion.

Bugarach School

3pm: Public meeting with artist Camille Mélis: presentation of her work and tour of the exhibition.

Duration: 1h30 maximum at the château

5:30pm: Improvisation en mots Jo Falieu’s poetic performance in resonance with Norah Vincent-Michelin’s work at the school.

From 6pm: Evening at restaurant bar Les Saveurs du Terroir.

Dance workshop and Bal Poussière

Groove Jazzy-Roots Dance

An initiation open to all, led by Pat von Essen’s generous and dynamic teaching

7pm: Lunch

9pm: Bal Poussière : Jazz des Origines Cie Art Pax.

8pm: Labo Clown with artist Priscille Deborah.

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Bugarach a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT