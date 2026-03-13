ARTISTES À SUIVRE 2026

Puivert Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Artistes à Suivre rassemble chaque printemps une cinquantaine d’artistes dans autant de galeries éphémères et parfois insolites. Loin des grands axes culturels, dans une zone rurale fortement enclavée, cette action est une vitrine représentative de la création artistique actuelle et un rendez-vous entre un large public et des artistes de toutes origines et disciplines.

Une trentaine d’événements culturels, (ateliers, théâtre, lectures, performances, concerts… ) se greffent spontanément sur les expositions en fin de journée, faisant ainsi d’Artistes à Suivre un festival de tous les arts.

Le musée du Quercorb accueille l’artiste Stéphanie Sautenet,

Après un passage éclair aux Beaux­-arts de Tours et Avignon en 1991­-93, j’ai commencé à imaginer en solo, une narration visuelle et onirique à travers le collage et la réalisation de livres muets ou livre-­objets. J’ai par ailleurs élargi le questionnement de l’être par l’art en étudiant l’art­-thérapie à l’INECAT à Paris ; ce qui m’a permis d’accompagner dans leur propre cheminement symbolique et créatif des personnes hospitalisées en psychiatrie, addictologie…Puis mon travail plastique s’est essentiellement axé sur les arts graphiques le dessin dense et minutieux à la pointe fine, aux crayons de couleur et à l’encre et la gravure, particulièrement la taille douce.

Accès gratuit pour l’expo.

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Puivert 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 81 51

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English :

Each spring, Artistes à Suivre brings together around fifty artists in as many ephemeral and sometimes unusual galleries. Far from the main cultural arteries, in a remote rural area, this initiative is a representative showcase for current artistic creation, and a meeting place for a broad public and artists from all backgrounds and disciplines.

Some thirty cultural events (workshops, theater, readings, performances, concerts, etc.) are spontaneously grafted onto the exhibitions at the end of the day, making Artistes à Suivre a festival of all the arts.

The Musée du Quercorb welcomes artist Stéphanie Sautenet,

After a brief stint at the Beaux-arts in Tours and Avignon in 1991-93, I began to imagine a visual and dreamlike narrative through collage and the creation of silent books or livre-objets. I also broadened the questioning of being through art by studying art therapy at INECAT in Paris, which enabled me to accompany people hospitalized in psychiatry, addictionology, etc. on their own symbolic and creative journey. Then my plastic work focused mainly on the graphic arts: dense, meticulous drawing with fine point, colored pencils and ink, and engraving, particularly intaglio.

Free admission to the exhibition.

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Puivert a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises