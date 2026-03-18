ARTISTES À SUIVRE 2026

Puivert Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Artistes à Suivre rassemble chaque printemps une cinquantaine d’artistes dans autant de galeries éphémères et parfois insolites. Loin des grands axes culturels, dans une zone rurale fortement enclavée, cette action est une vitrine représentative de la création artistique actuelle et un rendez-vous entre un large public et des artistes de toutes origines et disciplines.

Une trentaine d’événements culturels, (ateliers, théâtre, lectures, performances, concerts… ) se greffent spontanément sur les expositions en fin de journée, faisant ainsi d’Artistes à Suivre un festival de tous les arts.

10h-18h Caravane poétique Consultations poétiques individuelles avec la doctoresse-poète Aline Viche.

A côté de la halle.

11h Rencontre table ronde avec l’artiste Michaël Magne.

Salle de la mairie

15h Le Labo Clown avec l’artiste Michaël Magne.

Salle de la mairie

18h30 Concert, bal trad’ Le Bal aux doigts

Sous la halle

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Puivert 11230 Aude Occitanie

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English :

Each spring, Artistes à Suivre brings together around fifty artists in as many ephemeral and sometimes unusual galleries. Far from the main cultural arteries, in a remote rural area, this initiative is a representative showcase for current artistic creation, and a meeting place for a broad public and artists from all backgrounds and disciplines.

Some thirty cultural events (workshops, theater, readings, performances, concerts, etc.) are spontaneously grafted onto the exhibitions at the end of the day, making Artistes à Suivre a festival of all the arts.

10 a.m.-6 p.m.: Caravane poétique Individual poetic consultations with doctor-poet Aline Viche.

Next to the hall.

11am: Round-table meeting with artist Michaël Magne.

Town Hall

3pm: Le Labo Clown with artist Michaël Magne.

Town Hall

6:30pm: Concert, trad dance? Le Bal aux doigts

Sous la halle

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Puivert a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT