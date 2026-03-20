ARTISTES À SUIVRE 2026

Rennes-les-Bains Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Comme chaque année, le festival Artistes à Suivre propose, en parallèle des expositions, une programmation artistique

riche et pluridisciplinaire.

Tout au long du festival, des artistes du spectacle vivant, poètes, musiciens, danseurs, clowns et chanteurs investiront

rues, jardins et places de villages.

18h30 Danse du Tournoiement Derviche un temps de célébration avec cette danse de méditation en mouvement qui invite à l’alignement et l’ancrage pour se poser en son centre et se relier à la danse de la spirale ciel terre dans la pulsation du coeur…

20h30 Concert Lucy Lune

Lucy Lune’s CaravanClub

Mini, mobile, scène de concert et cabine de DJ en caravane vintage. Ambiance jazzy, good vibes.

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Rennes-les-Bains 11190 Aude Occitanie +33 6 95 08 11 56

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English :

As in previous years, the Artistes à Suivre festival offers a rich, multi-disciplinary artistic program alongside the exhibitions

multidisciplinary artistic program.

Throughout the festival, performing artists, poets, musicians, dancers, clowns and singers will take over

village streets, gardens and squares.

6:30 p.m.: Dervish Tournament Dance: a time of celebration with this moving meditation dance that invites you to align and anchor yourself in your center, and connect with the dance of the sky/earth spiral in the pulsation of the heart?

8:30pm: Concert Lucy Lune

Lucy Lune?s CaravanClub

Mini, mobile, concert stage and DJ booth in a vintage caravan. Jazzy atmosphere, good vibes.

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Rennes-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT