ARTISTES À SUIVRE 2026 Rennes-les-Bains
ARTISTES À SUIVRE 2026 Rennes-les-Bains samedi 16 mai 2026.
ARTISTES À SUIVRE 2026
Rennes-les-Bains Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Comme chaque année, le festival Artistes à Suivre propose, en parallèle des expositions, une programmation artistique
riche et pluridisciplinaire.
Tout au long du festival, des artistes du spectacle vivant, poètes, musiciens, danseurs, clowns et chanteurs investiront
rues, jardins et places de villages.
11h Caravane poétique d’Aline Viche atelier d’écriture
En face de la mairie
16h30 Intervention du Labo Clown dans la journée autour de la caravane d’Aline Viche
Curieux de tout, ils adorent l’art et posent un regard décalé sur ce qu’ils voient. Ils parlent cash, disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas… On ne sait jamais ce qui va se passer… mais ça va matcher !
En face de la mairie
19h Concert de musique improvisée libre.
Distribution Bruno Foglia percussions, électronique,effets, voix ; Felip Costes guitare, effets, objets
Participation libre
Durée environ 50 min
Salle communale
20h Apéro-concert Miss Golden
Miss Golden présentera un répertoire international et éclectique de tubes jazz, rock et pop en version acoustique.
Elle partagera sa passion pour la musique en chantant en anglais, en français et en espagnol.
Place des deux Rennes
21h30 DJ Artichaut alias Bruno Foglia
Funk, afro, latino, rock, world, electro…
Participation libre
Place des deux Rennes
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Rennes-les-Bains 11190 Aude Occitanie +33 6 95 08 11 56
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English :
As in previous years, the Artistes à Suivre festival offers a rich, multi-disciplinary artistic program alongside the exhibitions
multidisciplinary artistic program.
Throughout the festival, performing artists, poets, musicians, dancers, clowns and singers will take over
village streets, gardens and squares.
11am: Aline Viche?s poetic caravan: writing workshop
Opposite the town hall
4:30 pm: Labo Clown performs during the day around Aline Viche?s caravan
Curious about everything, they love art and take an offbeat look at what they see. They speak plainly, saying out loud what everyone else is thinking? You never know what’s going to happen? but it’s going to work!
Opposite Town Hall
7pm: Free improvised music concert.
Cast: Bruno Foglia: percussion, electronics, effects, vocals; Felip Costes: guitar, effects, objects
Free admission
Duration: approx. 50 min
Salle communale
8pm: Aperitif concert Miss Golden
Miss Golden presents an eclectic international repertoire of jazz, rock and pop hits in acoustic versions.
She’ll share her passion for music by singing in English, French and Spanish.
Place des deux Rennes
9:30pm: DJ Artichaut alias Bruno Foglia
Funk, afro, latino, rock, world, electro?
Free admission
Place des deux Rennes
L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Rennes-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT