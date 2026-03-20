ARTISTES À SUIVRE 2026

Rennes-les-Bains Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Comme chaque année, le festival Artistes à Suivre propose, en parallèle des expositions, une programmation artistique

riche et pluridisciplinaire.

Tout au long du festival, des artistes du spectacle vivant, poètes, musiciens, danseurs, clowns et chanteurs investiront

rues, jardins et places de villages.

11h Caravane poétique d’Aline Viche atelier d’écriture

En face de la mairie

16h30 Intervention du Labo Clown dans la journée autour de la caravane d’Aline Viche

Curieux de tout, ils adorent l’art et posent un regard décalé sur ce qu’ils voient. Ils parlent cash, disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas… On ne sait jamais ce qui va se passer… mais ça va matcher !

En face de la mairie

19h Concert de musique improvisée libre.

Distribution Bruno Foglia percussions, électronique,effets, voix ; Felip Costes guitare, effets, objets

Participation libre

Durée environ 50 min

Salle communale

20h Apéro-concert Miss Golden

Miss Golden présentera un répertoire international et éclectique de tubes jazz, rock et pop en version acoustique.

Elle partagera sa passion pour la musique en chantant en anglais, en français et en espagnol.

Place des deux Rennes

21h30 DJ Artichaut alias Bruno Foglia

Funk, afro, latino, rock, world, electro…

Participation libre

Place des deux Rennes

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Rennes-les-Bains 11190 Aude Occitanie +33 6 95 08 11 56

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English :

As in previous years, the Artistes à Suivre festival offers a rich, multi-disciplinary artistic program alongside the exhibitions

multidisciplinary artistic program.

Throughout the festival, performing artists, poets, musicians, dancers, clowns and singers will take over

village streets, gardens and squares.

11am: Aline Viche?s poetic caravan: writing workshop

Opposite the town hall

4:30 pm: Labo Clown performs during the day around Aline Viche?s caravan

Curious about everything, they love art and take an offbeat look at what they see. They speak plainly, saying out loud what everyone else is thinking? You never know what’s going to happen? but it’s going to work!

Opposite Town Hall

7pm: Free improvised music concert.

Cast: Bruno Foglia: percussion, electronics, effects, vocals; Felip Costes: guitar, effects, objects

Free admission

Duration: approx. 50 min

Salle communale

8pm: Aperitif concert Miss Golden

Miss Golden presents an eclectic international repertoire of jazz, rock and pop hits in acoustic versions.

She’ll share her passion for music by singing in English, French and Spanish.

Place des deux Rennes

9:30pm: DJ Artichaut alias Bruno Foglia

Funk, afro, latino, rock, world, electro?

Free admission

Place des deux Rennes

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Rennes-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT