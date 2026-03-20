ARTISTES À SUIVRE 2026

Rivel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Artistes à Suivre rassemble chaque printemps une cinquantaine d’artistes dans autant de galeries éphémères et parfois insolites. Loin des grands axes culturels, dans une zone rurale fortement enclavée, cette action est une vitrine représentative de la création artistique actuelle et un rendez-vous entre un large public et des artistes de toutes origines et disciplines.

Une trentaine d’événements culturels, (ateliers, théâtre, lectures, performances, concerts… ) se greffent spontanément sur les expositions en fin de journée, faisant ainsi d’Artistes à Suivre un festival de tous les arts.

le 14 mai

17h30 Improvisation en mots Performance poétique de Jo Falieu en résonance avec le travail de Joëlle Chateau

Salle des fêtes

18h30 Sous le signe du feu et de la poésie, trois femmes trois voix Les Fulguré.e.s Lô, poète artiste lit ses poèmes Nous sommes les braises avec Syl (poète) et Fanny Roz (harpiste et chanteuse

Eglise

A partir de 20h Animation musicale avec l’association Rivel per Totis

Cour de l’école

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Rivel 11230 Aude Occitanie +33 4 68 74 16 44

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English :

Each spring, Artistes à Suivre brings together around fifty artists in as many ephemeral and sometimes unusual galleries. Far from the main cultural arteries, in a remote rural area, this initiative is a representative showcase for current artistic creation, and a meeting place for a broad public and artists from all backgrounds and disciplines.

Some thirty cultural events (workshops, theater, readings, performances, concerts, etc.) are spontaneously grafted onto the exhibitions at the end of the day, making Artistes à Suivre a festival of all the arts.

may 14

5:30 pm: Improvisation en mots Jo Falieu’s poetic performance in resonance with the work of Joëlle Chateau

Salle des fêtes

6:30pm: Under the sign of fire and poetry, three women, three voices: Les Fulguré.e.s : Lô, poet-artist, reads his poems Nous sommes les braises with Syl (poet) and Fanny Roz (harpist and singer)

Church

From 8pm: Musical entertainment with the Rivel per Totis association

School courtyard

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Rivel a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT