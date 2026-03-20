ARTISTES À SUIVRE 2026

Val-du-Faby Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Artistes à Suivre rassemble chaque printemps une cinquantaine d’artistes dans autant de galeries éphémères et parfois insolites. Loin des grands axes culturels, dans une zone rurale fortement enclavée, cette action est une vitrine représentative de la création artistique actuelle et un rendez-vous entre un large public et des artistes de toutes origines et disciplines.

Une trentaine d’événements culturels, (ateliers, théâtre, lectures, performances, concerts… ) se greffent spontanément sur les expositions en fin de journée, faisant ainsi d’Artistes à Suivre un festival de tous les arts.

le 14 mai

10h-18h (entre) Caravane poétique Consultations poétiques individuelles avec la doctoresse-poète Aline Viche

Place du village

14h Caravane poétique Cercle d’écriture au jardin pour jouer avec les mots et enchanter la vie

Dans le jardin chez Emil

18h Apéro-concert Miss Golden

Le Girassol place du village

le 15 mai

15h Lecture performée de l’artiste Mattéo Vergnes (30 mn)

Salle des fêtes

le 16 mai

15h Performance participative À couper le Souffle et… la parole avec Violette de Toulouse

Domaine de Luzenac (entre Fa et Rouvenac)

le 17 mai

13h30 Concert Amanite Fluo

Amanite fluo est une chanteuse incroyable

Domaine de Luzenac (entre Fa et Rouvenac)

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Val-du-Faby 11260 Aude Occitanie +33 4 68 74 16 44

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English :

Each spring, Artistes à Suivre brings together around fifty artists in as many ephemeral and sometimes unusual galleries. Far from the main cultural arteries, in a remote rural area, this initiative is a representative showcase for current artistic creation, and a meeting place for a broad public and artists from all backgrounds and disciplines.

Some thirty cultural events (workshops, theater, readings, performances, concerts, etc.) are spontaneously grafted onto the exhibitions at the end of the day, making Artistes à Suivre a festival of all the arts.

may 14

10 a.m.-6 p.m. (between) Caravane poétique Individual poetic consultations with doctor-poet Aline Viche

Place du village

2pm: Caravane poétique: Writing circle in the garden to play with words and enchant life

In Emil’s garden

6pm: Aperitif concert Miss Golden

Le Girassol village square

may 15

3pm: Performance reading by artist Mattéo Vergnes (30 mins)

Village hall

may 16

3pm: Participatory performance À couper le Souffle et? la parole with Violette de Toulouse

Domaine de Luzenac (between Fa and Rouvenac)

may 17

1:30pm: Concert by Amanite Fluo

Amanite Fluo is an incredible singer

Domaine de Luzenac (between Fa and Rouvenac)

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Val-du-Faby a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT