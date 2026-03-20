ARTISTES À SUIVRE 2026 Val-du-Faby
ARTISTES À SUIVRE 2026 Val-du-Faby jeudi 14 mai 2026.
ARTISTES À SUIVRE 2026
Val-du-Faby Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Artistes à Suivre rassemble chaque printemps une cinquantaine d’artistes dans autant de galeries éphémères et parfois insolites. Loin des grands axes culturels, dans une zone rurale fortement enclavée, cette action est une vitrine représentative de la création artistique actuelle et un rendez-vous entre un large public et des artistes de toutes origines et disciplines.
Une trentaine d’événements culturels, (ateliers, théâtre, lectures, performances, concerts… ) se greffent spontanément sur les expositions en fin de journée, faisant ainsi d’Artistes à Suivre un festival de tous les arts.
le 14 mai
10h-18h (entre) Caravane poétique Consultations poétiques individuelles avec la doctoresse-poète Aline Viche
Place du village
14h Caravane poétique Cercle d’écriture au jardin pour jouer avec les mots et enchanter la vie
Dans le jardin chez Emil
18h Apéro-concert Miss Golden
Le Girassol place du village
le 15 mai
15h Lecture performée de l’artiste Mattéo Vergnes (30 mn)
Salle des fêtes
le 16 mai
15h Performance participative À couper le Souffle et… la parole avec Violette de Toulouse
Domaine de Luzenac (entre Fa et Rouvenac)
le 17 mai
13h30 Concert Amanite Fluo
Amanite fluo est une chanteuse incroyable
Domaine de Luzenac (entre Fa et Rouvenac)
.
Val-du-Faby 11260 Aude Occitanie +33 4 68 74 16 44
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English :
Each spring, Artistes à Suivre brings together around fifty artists in as many ephemeral and sometimes unusual galleries. Far from the main cultural arteries, in a remote rural area, this initiative is a representative showcase for current artistic creation, and a meeting place for a broad public and artists from all backgrounds and disciplines.
Some thirty cultural events (workshops, theater, readings, performances, concerts, etc.) are spontaneously grafted onto the exhibitions at the end of the day, making Artistes à Suivre a festival of all the arts.
may 14
10 a.m.-6 p.m. (between) Caravane poétique Individual poetic consultations with doctor-poet Aline Viche
Place du village
2pm: Caravane poétique: Writing circle in the garden to play with words and enchant life
In Emil’s garden
6pm: Aperitif concert Miss Golden
Le Girassol village square
may 15
3pm: Performance reading by artist Mattéo Vergnes (30 mins)
Village hall
may 16
3pm: Participatory performance À couper le Souffle et? la parole with Violette de Toulouse
Domaine de Luzenac (between Fa and Rouvenac)
may 17
1:30pm: Concert by Amanite Fluo
Amanite Fluo is an incredible singer
Domaine de Luzenac (between Fa and Rouvenac)
L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 Val-du-Faby a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT