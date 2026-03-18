ARTISTES À SUIVRE 2026 VIGNOBLE NICOLAS THÉREZ Serres
ARTISTES À SUIVRE 2026 VIGNOBLE NICOLAS THÉREZ Serres jeudi 14 mai 2026.
ARTISTES À SUIVRE 2026 VIGNOBLE NICOLAS THÉREZ
2 route d’Arques Serres Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Comme chaque année, le festival Artistes à Suivre propose, en parallèle des expositions, une programmation artistique
riche et pluridisciplinaire, mais aussi des dégustations de vins au Vignoble Nicolas Thérez.
10h-19h Dégustation des vins gratuite
10h30 et 16h Rando dans les vignes
12h Tapas
Réservation conseillée
les 15 et 16 mai 10h30 16h30 Démonstration poterie par Vanessa Wangme
.
2 route d’Arques Serres 11190 Aude Occitanie +33 6 47 28 44 39 contact@vignoble-nicolas-therez.fr
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English :
As in previous years, the Artistes à Suivre festival offers a rich, multi-disciplinary artistic program alongside the exhibitions
as well as wine tastings at Vignoble Nicolas Thérez.
10am-7pm: Free wine tasting
10:30 am and 4 pm: Vineyard hikes
12pm: Tapas
Reservations recommended
may 15 and 16: 10:30 am 4:30 pm: Pottery demonstration by Vanessa Wangme
L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 VIGNOBLE NICOLAS THÉREZ Serres a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT