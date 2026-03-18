ARTISTES À SUIVRE 2026 VISITE DU MUSÉE EN CHANSONS

Puivert Aude

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Artistes à Suivre rassemble chaque printemps une cinquantaine d’artistes dans autant de galeries éphémères et parfois insolites. Loin des grands axes culturels, dans une zone rurale fortement enclavée, cette action est une vitrine représentative de la création artistique actuelle et un rendez-vous entre un large public et des artistes de toutes origines et disciplines.

Une trentaine d’événements culturels, (ateliers, théâtre, lectures, performances, concerts… ) se greffent spontanément sur les expositions en fin de journée, faisant ainsi d’Artistes à Suivre un festival de tous les arts.

Le musée du Quercorb accueille l’artiste Stéphanie Sautenet et ses dessins, accès gratuit pour l’expo.

A 11h, la chanteuse Rachel Salter vous propose une visite du musée en chansons avec sa tempura (payant)

A 11 h Improvisation en mots Performance poétique de Jo Falieu en résonance avec le travail de Stéphanie Sautenet Ssoloeil

A 15h30 Concert de Rachel Salter à la Chapelle Notre Dame de Bon Secours

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Puivert 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 81 51

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English :

Each spring, Artistes à Suivre brings together around fifty artists in as many ephemeral and sometimes unusual galleries. Far from the main cultural arteries, in a remote rural area, this initiative is a representative showcase for current artistic creation, and a meeting place for a broad public and artists from all backgrounds and disciplines.

Some thirty cultural events (workshops, theater, readings, performances, concerts, etc.) are spontaneously grafted onto the exhibitions at the end of the day, making Artistes à Suivre a festival of all the arts.

The Musée du Quercorb welcomes artist Stéphanie Sautenet and her drawings, with free admission to the exhibition.

At 11 a.m., singer Rachel Salter takes you on a musical tour of the museum with her tempura (fee payable)

11 a.m.: Improvisation en mots Poetic performance by Jo Falieu in resonance with the work of Stéphanie Sautenet Ssoloeil

3:30 pm: Concert by Rachel Salter at Chapelle Notre Dame de Bon Secours

L’événement ARTISTES À SUIVRE 2026 VISITE DU MUSÉE EN CHANSONS Puivert a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises