ARTISTES À VOS PUCES Pézenas

ARTISTES À VOS PUCES

Rue Louis Audibert Pézenas Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’association Les CosmiCocottes à Pézenas organise leur 2ème édition Artistes, à vos puces au Parc de Castelsec

Ce vide grenier d’ateliers sous les arbres réunit 30 artistes plasticiens (peintures, photos, scultpures…) dans le cadre du parc du centre de loisirs.

Avec restauration, stands, animation musicale (par Jérôme Medeville et son piano voyageur), la Chorale des Sans. .

Rue Louis Audibert Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 03 86 47 96 lescosmicocottes@gmail.com

L’associazione « Les CosmiCocottes à Pézenas » organizza la seconda edizione di « Artistes, à vos puces » nel Parco di Castelsec

