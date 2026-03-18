ARTISTES AU SOMAIL 2026

168 Allée de la Glacière Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Durant les 3 jours du week-end de Pâques du 4 au 6 avril les artistes exposent leurs œuvres dans le hameau du Somail.

Vous pourrez visiter les expositions, mais également participer à des ateliers que les artistes animeront. Originalité de cette initiative, ces ateliers se tiendront dans les différents lieux d’accueil du Somail (gites, maison d’hôtes) ainsi que dans les différents commerces (librairie, restaurants, bateau promenade, ateliers…)

Vernissage samedi 4 avril à 19h à l’Office de Tourisme du Somail Côte du Midi

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168 Allée de la Glacière Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie +33 4 68 41 55 70 lesomail@cotedumidi.com

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English :

During the 3-day Easter weekend from April 4 to 6, artists will be exhibiting their work in the hamlet of Le Somail.

You can not only visit the exhibitions, but also take part in workshops led by the artists. Original to this initiative, these workshops will be held in the various reception areas of Le Somail (gites, guest houses) as well as in the various shops (bookshop, restaurants, boat tours, workshops, etc.)

Vernissage Saturday April 4, 7pm at the Tourist Office of Le Somail Côte du Midi

L’événement ARTISTES AU SOMAIL 2026 Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi