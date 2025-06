ARTISTES AU VILLAGE/GRAFFEURS AU CHATEAU Crissay-sur-Manse 6 juillet 2025 10:00

Indre-et-Loire

ARTISTES AU VILLAGE/GRAFFEURS AU CHATEAU Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

2025-07-06

75 artistes exposeront dans les jardins des particuliers, street art au château, danse hip-hop et contes musicaux.

Concert de « la cantine des scouts » Marché de producteurs locaux, fouées, buvette et food truck de 10h à 19h

Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 20 28 landierja@hotmail.com

English :

75 artists exhibit in private gardens, street art at the château, hip-hop dance and musical storytelling.

Concert by « la cantine des scouts » Local producers’ market, fouées, refreshments and food truck from 10am to 7pm

German :

75 Künstler stellen in den Gärten von Privatpersonen aus, Street Art im Schloss, Hip-Hop-Tanz und musikalische Märchen.

Konzert von « la cantine des scouts » Markt mit lokalen Erzeugern, Fouées, Getränkestand und Foodtruck von 10 bis 19 Uhr

Italiano :

75 artisti che espongono nei giardini privati, street art al castello, danza hip-hop e narrazione musicale.

Concerto de « la cantine des scouts » Mercato dei produttori locali, fouées, rinfreschi e food truck dalle 10.00 alle 19.00

Espanol :

75 artistas exponiendo en jardines privados, arte callejero en el castillo, danza hip-hop y cuentacuentos musicales.

Concierto de « la cantine des scouts » Mercado de productores locales, fouées, refrescos y food truck de 10:00 a 19:00 h

