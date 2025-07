Artistes de rue et foodtruck Sarrebourg

Artistes de rue et foodtruck Sarrebourg vendredi 18 juillet 2025.

Artistes de rue et foodtruck

rue Napoléon 1er et rue du Musée Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 17:30:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08

Le centre-ville de Sarrebourg s’anime tous les vendredis en fin de journée avec artistes de rue et foodtruck ! Une animation dans le cadre de Ça bouge à Sarrebourg !Tout public

rue Napoléon 1er et rue du Musée Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

English :

Every Friday, Sarrebourg town center comes alive with street performers and foodtrucks! All part of Ça bouge à Sarrebourg!

German :

Die Innenstadt von Saarburg wird jeden Freitag am Ende des Tages mit Straßenkünstlern und Foodtrucks belebt! Eine Animation im Rahmen von Ça bouge à Sarrebourg!

Italiano :

Ogni venerdì, a fine giornata, il centro di Sarrebourg si anima con artisti di strada e foodtruck! Il tutto nell’ambito di Ça bouge à Sarrebourg!

Espanol :

Todos los viernes al final del día, el centro de Sarrebourg se llena de vida con artistas callejeros y foodtrucks ¡Todo ello en el marco de Ça bouge à Sarrebourg!

L’événement Artistes de rue et foodtruck Sarrebourg a été mis à jour le 2025-07-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG