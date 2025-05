Artistes d’Urban voices 2025 : Rodas de Samba – Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes, 7 juin 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 20:00 –

Gratuit : non 10 € Bar associatif sur place Tout public

Plongez dans une tradition brésilienne vibrante : les Rodas, ces cercles festifs où musiciens, chanteurs et danseurs fusionnent leurs énergies dans une célébration spontanée et collective du samba. Portés par le charismatique Fernando Del Papa, directeur musical, et entourés d’artistes brésiliens et internationaux, les choristes d’UrbanVoices 2025 vous invitent à 4 soirées exceptionnelles : Samedi 7 juin 2025 à la Salle festive Nantes Nord / Samedi 14 juin 2025 à la Salle Festive Nantes Erdre / Samedi 21 juin 2025 à la Salle festive Nantes Nord / Dimanche 22 juin 2025 à la Salle Festive Nantes Erdre Au programme : cavaquinho, guitares, percussions, chants puissants et rythmes envoûtants… une immersion totale, au plus près du public.

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

http://UrbanVoicesNantes.com/