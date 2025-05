Artistes en clubE – Salle des fêtes d’Epinac Épinac, 18 mai 2025 10:00, Épinac.

Saône-et-Loire

Artistes en clubE Salle des fêtes d’Epinac 16 Place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Exposition et vente d’objets issus de la production d’artistes, artisans et acteurs locaux.

Nous accueillons des peintres, sculpteurs, illustrateurs, mais aussi, des artisans et producteurs locaux.

Restauration sur place par Pizza Léo. .

