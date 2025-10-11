ARTISTES EN FAIT Vigneux-de-Bretagne

ARTISTES EN FAIT

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Deux jours de découverte, d’échanges et de création artistique.

Peinture, bijoux, livres, dessin, illustration, ambigrammes (intermédiaire entre la calligraphie et l’illusion d’optique), maroquinerie et foulards en soie, couture et crochet, création textile… Vous pourrez échanger, apprendre en regardant les artistes à l’ouvrage, et même vous initier à de nombreux arts créatifs.

Tout au long du week-end, l’association nantaise Plus de Couleurs va proposer une fresque participative. L’objectif ?

Démocratiser l’art urbain. .

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 11 77

English :

Two days of discovery, exchange and artistic creation.

German :

Zwei Tage der Entdeckung, des Austauschs und des künstlerischen Schaffens.

Italiano :

Due giorni di scoperta, scambio e creazione artistica.

Espanol :

Dos días de descubrimiento, intercambio y creación artística.

