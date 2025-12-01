Artistes en herbe Alençon

Artistes en herbe

Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent des collections Dentelles pour réaliser des œuvres personnelles comme de vrais artistes en herbe.

Le 31 décembre à 14h30.

Durée 2 heures.

Tarif 5€

Jeune public

Venir au musée, c’est pour s’émerveiller, s’ouvrir au monde, développer sa curiosité, mais aussi s’amuser ! Alors ouvre grand les yeux et les oreilles, puis à ton tour de jouer ! Après une visite thématique et ludique, participe à un atelier pour cultiver ta créativité.

Jet d’encre

Viens découvrir la toute première étape de réalisation d’une dentelle au Point d’Alençon le dessin artistique.

Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr

Une salle sur la technique présente la dentelle dans sa double dimension patrimoniale, matérielle et immatérielle, avec des outils pédagogiques pour comprendre le processus complexe d’élaboration du Point d’Alençon et des outils numériques pour pénétrer le monde sensible des dentellières de l’Atelier national du Point d’Alençon. L’espace historique retrace les formes de la dentelle à l’aiguille produite sur le territoire alençonnais sans interruption depuis la fin du XVIe siècle jusqu’à l’époque contemporaine et présente les créations actuelles des dentellières du Mobilier national. Des œuvres d’artistes contemporains complètent le parcours et montrent l’attractivité de ce patrimoine traditionnel au XXIe siècle. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

