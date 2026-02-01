Artistes en herbe Alençon
Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent de l’exposition temporaire pour réaliser des œuvres personnelles comme de vrais artistes en herbe.
Le 25 février
Venir au musée, c’est pour s’émerveiller, s’ouvrir au monde, développer sa curiosité, mais aussi s’amuser ! Alors ouvre grand les yeux et les oreilles, puis à ton tour de jouer ! Après une visite thématique et ludique, participe à un atelier pour cultiver ta créativité.
Voyage à Angkor
Viens découvrir les bas-reliefs d’Angkor Vat et reproduis Brahma en métal repoussé.
À 14h30.
Durée 2 heures.
Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr
English : Artistes en herbe
