Artistes en herbe : atelier de modelage pour enfants Musée Bourdelle PARIS samedi 18 octobre 2025.

À partir d’une œuvre de Bourdelle, les enfants modèlent en argile des sculptures fantastiques inspirées par la mythologie.

Atelier de modelage pour enfants de 7 à 10 ans.

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

8 euros.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/artistes-en-herbe +33182841455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle