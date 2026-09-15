Informations pratiques

Alençon

Artistes en herbe au musée des Beaux Arts et de la Dentelle

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent de l’exposition temporaire pour réaliser des œuvres personnelles comme de vrais artistes en herbe.

Le 21 octobre

5€

Venir au musée, c’est pour s’émerveiller, s’ouvrir au monde, développer sa curiosité, mais aussi s’amuser ! Alors ouvre grand les yeux et les oreilles, puis à ton tour de jouer ! Après une visite thématique et ludique, participe à un atelier pour cultiver ta créativité.

À la manière de Courbet

Recompose et peins un paysage à partir de différentes œuvres de Gustave Courbet.

À 14h30. Durée : 2 heures. Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

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English : Artistes en herbe au musée des Beaux Arts et de la Dentelle

L’événement Artistes en herbe au musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT CUA ALENCON