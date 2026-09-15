Artistes en herbe au musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon
mercredi 21 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Artistes en herbe au musée des Beaux Arts et de la Dentelle
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent de l’exposition temporaire pour réaliser des œuvres personnelles comme de vrais artistes en herbe.
Le 21 octobre
5€
Venir au musée, c’est pour s’émerveiller, s’ouvrir au monde, développer sa curiosité, mais aussi s’amuser ! Alors ouvre grand les yeux et les oreilles, puis à ton tour de jouer ! Après une visite thématique et ludique, participe à un atelier pour cultiver ta créativité.
À la manière de Courbet
Recompose et peins un paysage à partir de différentes œuvres de Gustave Courbet.
À 14h30. Durée : 2 heures. Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07
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English : Artistes en herbe au musée des Beaux Arts et de la Dentelle
L’événement Artistes en herbe au musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT CUA ALENCON
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