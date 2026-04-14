Artistes en herbe, Château de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet
Artistes en herbe, Château de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet jeudi 6 août 2026.
Artistes en herbe Jeudi 6 août, 14h30 Château de Saint-Germain-de-Livet Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T14:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T14:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00
Au gré de la promenade dans les allées du parc du château (XVe – XVIe siècles), nous tirerons le portrait des herbes folles ou autres fleurs délicates selon le procédé du cyanotype pour composer des tableaux à la fois naturels et artistiques, avec le soleil pour complice.
(1km/1h) – niveau1
Château de Saint-Germain-de-Livet Château de Saint-Germain-de-LivetD268SAINT-GERMAIN-DE-LIVET Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]
Venez récolter quelques plantes et ensemble nous pourrons découvrir votre âme d’artiste.
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