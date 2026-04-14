Artistes en herbe, Château de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet

Artistes en herbe Jeudi 6 août, 14h30 Château de Saint-Germain-de-Livet Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T14:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T14:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00

Au gré de la promenade dans les allées du parc du château (XVe – XVIe siècles), nous tirerons le portrait des herbes folles ou autres fleurs délicates selon le procédé du cyanotype pour composer des tableaux à la fois naturels et artistiques, avec le soleil pour complice.

(1km/1h) – niveau1

Château de Saint-Germain-de-Livet Château de Saint-Germain-de-LivetD268SAINT-GERMAIN-DE-LIVET Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]

Venez récolter quelques plantes et ensemble nous pourrons découvrir votre âme d’artiste.