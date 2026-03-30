Artistes en herbe Découverte du Pixel Art Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Artistes en herbe Découverte du Pixel Art Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon vendredi 17 avril 2026.
Artistes en herbe Découverte du Pixel Art
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-22
Les peintres impressionnistes peignaient par petites touches de couleur…et si, à leur manière, je créais mes propres fleurs inspirées des œuvres du musée ? Je les observe, les recopie et les transforme ensuite en petites pixels dignes d’un jeu vidéo… Et voilà ma composition florale ultra moderne ! (possibilité de ramener ses feutres à alcool).
Tarif : 8,50 € par enfant
Inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Artistes en herbe Découverte du Pixel Art
L’événement Artistes en herbe Découverte du Pixel Art Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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