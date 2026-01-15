Artistes en herbe Les meules en hiver Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Artistes en herbe Les meules en hiver Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon mercredi 18 février 2026.
Artistes en herbe Les meules en hiver
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Blanche Hoschedé-Monet, comme Claude Monet, a elle aussi représenté les célèbres meules de foin… Cet atelier propose, à la manière de ces deux peintres impressionnistes, d’explorer et de jouer avec les couleurs et les ombres pour représenter les différents moments de la journée du matin au crépuscule à l’aide de pastels à l’huile et de jeux de lumières.
Tarifs : 8,50 € par enfant
Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Artistes en herbe Les meules en hiver
L’événement Artistes en herbe Les meules en hiver Vernon a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération