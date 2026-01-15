Artistes en herbe Les meules en hiver Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Les meules en hiver

Blanche Hoschedé-Monet, comme Claude Monet, a elle aussi représenté les célèbres meules de foin… Cet atelier propose, à la manière de ces deux peintres impressionnistes, d’explorer et de jouer avec les couleurs et les ombres pour représenter les différents moments de la journée du matin au crépuscule à l’aide de pastels à l’huile et de jeux de lumières.

Tarifs : 8,50 € par enfant

Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

