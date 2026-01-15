Artistes en herbe Masque de carnaval Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Masque de carnaval

D’après la gravure décoration du bal masqué de Charles Cochin datant du XVIIIème siècle sortie tout droit des réserves pour l’occasion, à nous de décorer notre masque vénitien de mille sequins pour être le plus remarqué au bal masqué ohé ! ohé !

Tarifs : 8,50 € par enfant

Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

