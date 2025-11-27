Artistes en herbe Mon arbre à souhaits (3-12 ans) Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Mon arbre à souhaits (3-12 ans)

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 10:30:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Pour célébrer la nouvelle année, fabrique ton petit arbre en plâtre sur lequel tu pourras suspendre tous tes plus beaux souhaits et résolutions. A cette occasion, un tableau enneigé de Pierre Maubert sera sorti des réserves du musée pour le plus grand plaisir des petits artistes ! .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

English : Artistes en herbe Mon arbre à souhaits (3-12 ans)

L’événement Artistes en herbe Mon arbre à souhaits (3-12 ans) Vernon a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération