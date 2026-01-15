Artistes en herbe Mon arbre enneigé Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
2026-02-27
L’hiver est bel et bien installé… Parmi les collections du musée également… partons à la découverte des paysages enneigés et retrouvons les arbres blancs dans les œuvres impressionnistes avant de concevoir le nôtre en plâtre tout recouvert de neige…
Tarifs : 8,50 € par enfant
Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
