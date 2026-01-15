Artistes en herbe Mon arbre enneigé Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Mon arbre enneigé

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

L’hiver est bel et bien installé… Parmi les collections du musée également… partons à la découverte des paysages enneigés et retrouvons les arbres blancs dans les œuvres impressionnistes avant de concevoir le nôtre en plâtre tout recouvert de neige…

Tarifs : 8,50 € par enfant

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

