Artistes en herbe Mon hérisson fripon

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

2026-02-20 2026-02-25

Partons à la découverte de cet animal attachant qui ne manque pas de piquant : le hérisson !

Après avoir observé ses différents lieux d’habitation dans les tableaux champêtres et

impressionnistes du premier étage, réalisons notre animal à l’aide d’une boule de polystyrène et

d’argile auto-durcissante pour l’offrir à nos proches !

Tarifs : 8,50 € par enfant

Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

+33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

