Artistes en herbe Mon hérisson fripon Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Artistes en herbe Mon hérisson fripon Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon vendredi 20 février 2026.
Artistes en herbe Mon hérisson fripon
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:30:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-25
Partons à la découverte de cet animal attachant qui ne manque pas de piquant : le hérisson !
Après avoir observé ses différents lieux d’habitation dans les tableaux champêtres et
impressionnistes du premier étage, réalisons notre animal à l’aide d’une boule de polystyrène et
d’argile auto-durcissante pour l’offrir à nos proches !
Tarifs : 8,50 € par enfant
Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Artistes en herbe Mon hérisson fripon
L’événement Artistes en herbe Mon hérisson fripon Vernon a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération