Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-24

Le musée doit son ouverture à la collection de François de Brécourt, constituée de splendides spécimens d’oiseaux naturalisés. Je les observe et les commente au cours d’une visite puis je peins, décore et orne le mien de ses plus belles plumes de papier !

Tarifs : 8,50 € par enfant

Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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L’événement Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération