Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon samedi 18 avril 2026.
Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-24
Le musée doit son ouverture à la collection de François de Brécourt, constituée de splendides spécimens d’oiseaux naturalisés. Je les observe et les commente au cours d’une visite puis je peins, décore et orne le mien de ses plus belles plumes de papier !
Tarifs : 8,50 € par enfant
Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu
L’événement Artistes en herbe Mon petit oiseau suspendu Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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