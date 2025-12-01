Artistes en herbe Mon tote bag au pochoir Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Mon tote bag au pochoir

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez vivre une expérience créative en famille, entre amis ou solo lors de cet atelier où vous pourrez customiser votre tote bag à l’aide de pochoirs…

Inspirés des magnifiques vitraux de la Collégiale de Vernon et sur un fond bleu nuit, chacun de vous apportera sa touche personnelle en jouant avec les couleurs vibrantes de son choix. Un moment unique pour découvrir l’art du pochoir tout en créant un souvenir original ou une idée cadeau en cette période de fin d’année… !

Tarifs 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte

Inscription musee@vernon27.fr 02 32 64 79 05 .

