Artistes en herbe pour tous Portrait en tête-à-tête Spécial Saint-Valentin Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Artistes en herbe pour tous Portrait en tête-à-tête Spécial Saint-Valentin Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon dimanche 8 février 2026.
Artistes en herbe pour tous Portrait en tête-à-tête Spécial Saint-Valentin
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 16:30:00
Date(s) :
2026-02-08
Cette année, fêtez la Saint-Valentin autrement en partageant un moment artistique et complice en amoureux, en famille ou entre amis ! Nous vous proposons un atelier où vous réaliserez un portrait en tête-à-tête ! Nul besoin d’être un expert en dessin ou peinture, juste l’envie de s’amuser et de partager !
Tarifs : 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte
Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Artistes en herbe pour tous Portrait en tête-à-tête Spécial Saint-Valentin
L’événement Artistes en herbe pour tous Portrait en tête-à-tête Spécial Saint-Valentin Vernon a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération