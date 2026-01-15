Artistes en herbe pour tous Portrait  en tête-à-tête  Spécial Saint-Valentin Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe pour tous Portrait en tête-à-tête Spécial Saint-Valentin

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

2026-02-08

Cette année, fêtez la Saint-Valentin autrement en partageant un moment artistique et complice en amoureux, en famille ou entre amis ! Nous vous proposons un atelier où vous réaliserez un portrait en tête-à-tête ! Nul besoin d’être un expert en dessin ou peinture, juste l’envie de s’amuser et de partager !

Tarifs : 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte

Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

