Artistes en herbe Suis le lapin blanc Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Artistes en herbe Suis le lapin blanc Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon mercredi 15 avril 2026.
Artistes en herbe Suis le lapin blanc
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-25
D’après le dessin Le lapin de Jean-René Carrière, je m’amuse à découvrir le pastel gras sur papier kraft pour représenter mon lapin blanc de Pâques. Je découvre également les artistes passionnés du parcours d’art animalier pour représenter au mieux mon œuvre naturaliste.
Tarifs : 8,50 € par enfant
Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Artistes en herbe Suis le lapin blanc
L’événement Artistes en herbe Suis le lapin blanc Vernon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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