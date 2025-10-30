Artistes en herbe Ton monstrueux mobile d’Halloween Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Ton monstrueux mobile d’Halloween Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon jeudi 30 octobre 2025.

Artistes en herbe Ton monstrueux mobile d’Halloween

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-10-31

Viens créer ton mobile d’Halloween ! À partir de tâches, comme l’artiste Lionel Sabatté, invente tes monstres et découpe-les pour construire une déco époustouflante.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

English : Artistes en herbe Ton monstrueux mobile d’Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Artistes en herbe Ton monstrueux mobile d’Halloween Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération