Artistes en herbe Ton monstrueux mobile d’Halloween Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artistes en herbe Ton monstrueux mobile d’Halloween
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
2025-10-30 2025-10-31
Viens créer ton mobile d’Halloween ! À partir de tâches, comme l’artiste Lionel Sabatté, invente tes monstres et découpe-les pour construire une déco époustouflante.
Pour les enfants de 3 à 12 ans. .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
