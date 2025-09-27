Artistes en mousse Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire

Artistes en mousse Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire samedi 27 septembre 2025.

Artistes en mousse

Domaine de la Frayse 48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-11-15

La mousse, être vivant éternel ! Venez découvrir les espèces et les observer à la loupe. Récoltez la mousse minutieusement, fabriquez de la colle végétale et créez en famille un tableau naturel. Repartez ensuite avec votre œuvre vivante. Enfant à partir de 5 ans. Gratuit, sur réservation uniquement. .

Domaine de la Frayse 48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 48 15 58

