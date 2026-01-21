Artistes en résidence/Temps conviviale/Rencontre Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 17:00 – 18:30

Gratuit : oui 0 Informations et résevations 02 40 41 65 00, 02 40 41 65 19 Tout public

Depuis sa création, la Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars accueille au sein de son équipement des artistes en résidence, ce qui en fait toute sa spécificité et son originalité. Ces ateliers mis à disposition doivent permettre aux artistes de développer leurs projets artistiques et de faciliter leur ancrage sur le quartier, etc. En retour de la mise à disposition d’ateliers, les artistes réalisent des projets avec les habitants du quartier.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007



