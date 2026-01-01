Artistes en scène Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Artistes en scène

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 15h. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La scène est prête, il ne manque plus que vous.

Nous vous proposerons une scène ouverte où chaque artiste pourra présenter une scène de théâtre, un sketch, une chanson ou un tour de magie…..



Ces après-midi organisées par Chantal et Ode nous donnent l’occasion de passer d’excellents moments tous ensemble.



2 heures de spectacle avec petit entracte convivial. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 05 56 69 theatredelagare13015@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The stage is set, all that’s missing is you.

L’événement Artistes en scène Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille