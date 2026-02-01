Artistes en scène Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Artistes en scène

Samedi 21 février 2026 de 15h à 18h.

Samedi 14 mars 2026 de 15h à 18h.

Samedi 4 avril 2026 de 15h à 18h.

Samedi 9 mai 2026 de 15h à 18h.

Samedi 13 juin 2026 de 15h à 18h. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-14 2026-04-04 2026-05-09 2026-06-13

Nous vous proposerons une scène ouverte où chaque artiste pourra présenter une scène de théâtre, un sketch, une chanson ou un tour de magie….

Ces après-midi organisées par Chantal et Ode nous donnent l’occasion de passer d’excellents moments tous ensemble.



2H00 de spectacle avec petit entracte convivial.



La scène est prête, il ne manque plus que vous. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com

English :

We’ll be offering an open stage where each artist can present a scene, a sketch, a song or a magic trick….

