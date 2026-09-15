UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dax

Artistes en Ville Esplanade Goussebaire Dupin Dax

vendredi 9 octobre 2026 · Esplanade Goussebaire Dupin · Dax

Artistes en Ville Esplanade Goussebaire Dupin Dax

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Esplanade Goussebaire Dupin
Adresse
Carreau des Halles
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif

Dax

Artistes en Ville

Esplanade Goussebaire Dupin Carreau des Halles Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Rassemblement d’artistes dans les rues et placettes du centre-ville : peintres, sculpteurs, photographes.   .

Esplanade Goussebaire Dupin Carreau des Halles Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 22 55  jmrlestage@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Artistes en Ville

L’événement Artistes en Ville Dax a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)