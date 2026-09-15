AGENDA · Dax
Artistes en Ville Esplanade Goussebaire Dupin Dax
vendredi 9 octobre 2026 · Esplanade Goussebaire Dupin · Dax
Informations pratiques
Dax
Artistes en Ville
Esplanade Goussebaire Dupin Carreau des Halles Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Rassemblement d’artistes dans les rues et placettes du centre-ville : peintres, sculpteurs, photographes. .
Esplanade Goussebaire Dupin Carreau des Halles Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 22 55 jmrlestage@sfr.fr
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English : Artistes en Ville
L’événement Artistes en Ville Dax a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grand Dax
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